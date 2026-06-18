Dachbrand: 85 Bewohner mitten in der Nacht evakuiert

Ein Dachbrand in Wien-Brigittenau hielt in der Nacht auf Donnerstag die Wiener Einsatzkräfte in Atem. Aufgrund der Brandintensität und einer notwendigen Evakuierung musste die Feuerwehr Alarmstufe 3 ausrufen. Gegen 2 Uhr morgens: In der Denisgasse war auf dem Dach eines Wohnhauses, das sich derzeit mitten in einer Generalsanierung befindet, ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen, standen Teile des Daches bereits in hellen Flammen. Wegen der Rauchentwicklung und der Gefahr entschieden die Verantwortlichen sofort, alle Bewohner der betroffenen Stiegenhäuser vorsorglich zu evakuieren.

100 Mann in Einsatz

Insgesamt 100 Feuerwehrleute rückten mit 25 Einsatzfahrzeugen an, um die Flammen zu bändigen. Im Zuge eines umfassenden Angriffs wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Wasserwerfern über Drehleitern und eine Teleskopmastbühne gestartet, heißt es in einer Aussendung der Berufsfeuerwehr. Parallel dazu wurden weitere Löschleitungen im Innenangriff über die Stiegenhäuser sowie im Außenangriff über ein am Gebäude angebrachtes Baugerüst vorgenommen. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, kamen unter anderem Großtanklöschfahrzeuge zum Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich fordernd, da durch den Brand ein erheblicher Funkenflug entstand. Die umliegenden Stiegen und Nachbargebäude waren dadurch gefährdet, Feuer zu fangen. „Durch die gesetzten Maßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Stiegen und Nachbargebäude verhindert werden“.

85 Personen mitten in der Nacht betreut

„Insgesamt 85 Personen wurden in der nahegelegenen Rettungsstation von der Berufsrettung Wien betreut, hospitalisiert wurde niemand“, heißt es in der Aussendung. Auch das Mobile Einsatzteam von Wiener Wohnen sowie die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien unterstützten vor Ort. Gegen 5 Uhr morgens konnte der Einsatz beendet werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.