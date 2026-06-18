Männer beobachten Jugendbande beim Versuch, mehrere E-Scooter zu stehlen: Festgenommen

In flagranti erwischt! Als zwei Männer gestern Nacht verdächtige Geräusche vor ihrem Fenster hörten, schauten sie genau im richtigen Moment hin: Fremde Jugendliche knackten gerade die Lenkradsperre ihres E-Rollers.

Gestern Nacht nahmen zwei Männer vor ihrer Wohnung verdächtige Geräusche wahr. Als sie aus dem Fenster schauten, konnten sie zwei Jugendliche dabei beobachten, wie diese die Lenkradsperre des E-Rollers einer der Zeugen aufbrachen, während ein dritter Jugendlicher mutmaßlich Schmiere stand.

Burschen flüchten und versuchen ihr Glück woanders

Nachdem die Männer die Jugendlichen ansprachen, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Die Zeugen fuhren daraufhin die umliegenden Straßenzüge ab und konnten die drei Tatverdächtigen kurze Zeit später erneut dabei beobachten, wie diese versuchten, einen weiteren E-Roller zu stehlen. Wieder ergriffen die Jugendlichen die Flucht.

Mann konnte einen der Burschen anhalten und brachte ihn zur Polizeistation

Einem der beiden Zeugen gelang es jedoch, einen der mutmaßlichen Täter anzuhalten. Gemeinsam mit dem Angehaltenen begaben sie sich zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion, um Anzeige zu erstatten. Als einer der Männer kurz vor die Tür trat, erkannte er auf der anderen Straßenseite die beiden anderen, bislang flüchtigen Tatverdächtigen und setzte die anwesenden Beamten unverzüglich über seine Wahrnehmung in Kenntnis.

Auch andere Diebe können aufgefunden werden

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen kurz darauf angehalten werden. Bei der Personsdurchsuchung der beiden wurden mehrere Schraubenzieher, Schrauben sowie ein Ersatzzündschloss vorgefunden und sichergestellt.´ Die drei Tatverdächtigen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren, allesamt syrische Staatsangehörige, wurden vorläufig festgenommen.