Volle Blase, Vollgas: Wiener Busfahrer raste durch die Stadt

Am Montagabend gegen 20.40 Uhr kam es in einem Wiener Bus der Linie 15A zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung: Wie die „Krone“ berichtet, soll ein Chauffeur aufgrund eines dringenden Bedürfnisses seinen Bus von der Raxstraße in Wien Favoriten viel zu schnell zur Endhaltestelle Enklplatz in Wien Simmering gelenkt haben. Eine Mitfahrende habe die Szenen in einem Video festgehalten.

Bus stoppt an der Endhaltestelle, Fahrer sprintet in ein Wettbüro

„Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und aggressivem Fahrverhalten“ sei der Buslenker durch die Stadt gefahren, erzählt die geschockte Passagierin der „Krone“. Ein älteres Paar sei zudem aus Angst in einen anderen Bus umgestiegen, heißt es. Als der Bus die Endstation Enkplatz erreichte, fiel der Wienerin ein Stein vom Herzen. Der Fahrer hatte den Bus einfach mit offenen Türen stehen lassen, war herausgesprungen und im Vollsprint über die Simmeringer Hauptstraße gerannt. Sein Ziel war ein Wettlokal. Die Zeugin filmte die skurrile Szene mit.

Wollte keine Wette abschließen, sondern musste schlichtweg dringend auf die Toilette

Wie die Wiener Linien gegenüber 5 Minuten bestätigen, wollte der Busfahrer offensichtlich so schnell wie möglich eine Toilette aufsuchen: „Der Buslenker verspürte ein allzu menschliches Bedürfnis und verließ daraufhin für kurze Zeit den Bus, um ein WC in einem Lokal aufzusuchen. Dabei hat der Lenker den Bus mit Fahrgästen an der Endhaltestelle Enkplatz stehen gelassen und damit gegen Vorschriften verstoßen. Es werden daher entsprechende disziplinäre Maßnahmen gesetzt“, heißt es in einer schriftlichen Stellungname.