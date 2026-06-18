Sturz vom Balkon: Zwergspitz „Chicko“ musste zweimal operiert werden

Der tapfere "Chicko" musste bereits an zwei Tagen hintereinander operiert werden, um seine Brüche mit Platten und Schrauben zu stabilisieren. Medizinisch ist er zum Glück stabil, doch die finanzielle Last wächst rasant.

Das Leben des zweieinhalbjährigen Zwergspitz-Rüden Chicko wurde durch einen schweren Sturz vom Balkon völlig auf den Kopf gestellt. Mit mehreren Knochenbrüchen musste der kleine Hund als absoluter Notfall in die Tierklinik eingeliefert werden. Beim Aufprall zog sich das Tier Brüche am rechten Oberschenkel sowie an Speiche und Elle des rechten Vorderbeins zu. Bauchraum und Brustkorb blieben glücklicherweise unverletzt.

Behandlungskosten von über 4.000 Euro

Dennoch musste der Hund bereits an zwei aufeinanderfolgenden Tagen operiert werden. Die gebrochenen Knochen wurden mit Platten und Schrauben stabilisiert. Medizinisch ist Chicko glücklicherweise stabil, und er kämpft unglaublich tapfer gegen seine Verletzungen an. Allerdings wächst die finanzielle Last enorm: Die bisherigen Behandlungskosten belaufen sich bereits auf über 4.000 Euro.

Tierschutz Austria muss derzeit viele Notfälle betreuen

Tierschutz Austria, die in den letzten Wochen bereits mehrere schwere Notfälle betreuen musste, bittet nun um Unterstützung für Chicko. „Kaum können wir bei einem Fall aufatmen, steht schon das nächste Tier vor uns, das dringend Hilfe braucht“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria. Leider kommt es immer öfter vor, dass sich Tierbesitzer solche Behandlungen nicht mehr leisten können. Einen jungen Hund sterben zu lassen, ist für die Tierschützer jedoch keine Option.

Jeder kleine Beitrag hilft

Jede noch so kleine Spende hilft, Chickos weitere Behandlung zu sichern und dem kleinen Kämpfer den Weg in ein schmerzfreies Leben zu ebnen. Aus gegebenem Anlass appelliert der Verein an alle Tierhalter: Sichern Sie Fenster, Türen und Balkone haustiergerecht ab. Sensibilisieren Sie auch Ihr Umfeld für dieses Thema. Ein Großteil solcher schweren Unfälle ließe sich durch rechtzeitige und konsequente Sicherheitsvorkehrungen effektiv vermeiden.