Happy Birthday! Twin City Liner wird 20

190.000 Passagiere pro Jahr, mehrmals täglich zwischen Wien und Bratislava: Der Twin City Liner ist mittlerweile nicht mehr aus der Bundeshauptstadt wegzudenken. Am heutigen Donnerstag feierte das Schiff seinen 20. Geburtstag.

Der Twin City Liner gilt als absolutes Highlight auf der Donau und pendelt bis zu drei Mal täglich zwischen Wien und Bratislava.

Der Twin City Liner gilt als absolutes Highlight auf der Donau und pendelt bis zu drei Mal täglich zwischen Wien und Bratislava.

Seit seiner ersten Fahrt von Wien nach Bratislava am 1. Juni 2006 hat sich der Twin City Liner zu einer festen Institution entwickelt. Das Projekt der Central Danube (Wien Holding & Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) startete vor 20 Jahren als Versuch und ist heute ein voller Erfolg: Mit rund 190.000 Passagieren pro Jahr ist der Schnellkatamaran ein echtes Wahrzeichen für Mobilität und den Wiener Tourismus geworden.

Geburtstagsfeier im „Motto am Fluss“

Zwei Jahrzehnte später, am 18. Juni 2026, feierte eine prominente Gästeschar das runde Jubiläum: Im „Motto am Fluss“ direkt am Donaukanal kamen zahlreiche Wegbegleiter zusammen, um den den Twin City Liner und seine Erfolgsgeschichte gebührend hochleben zu lassen.

©David Bohmann v.l.n.r.: Gerd Krämer (Central Danube), Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Thomas Mader, Zivilingenieur Richard Anzböck, Wien Holding-GF Karin Ramser, Reinhard Karl (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien), Severin Leopold (Central Danube) und Moderatorin Silvia Schneider.

Neuer Passagier-Rekord im Vorjahr

„Der Twin City Liner ist weit mehr als eine Schiffsverbindung. Er ist seit 20 Jahren ein Symbol für das Zusammenrücken der beiden Donaumetropolen Wien und Bratislava und verbindet nicht nur zwei Tourismus- und Wirtschaftsstandorte, sondern vor allem Menschen. Mit 187.000 Passagieren wurde im Vorjahr ein neuer Rekord erreicht. Das bestätigt: Der Twin City Liner ist eine Erfolgsgeschichte, die wir auch in den kommenden Jahren fortschreiben wollen“, so Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Thomas Mader (SPÖ).

Seit 2006 sind insgesamt mehr als 2,5 Millionen Menschen gereist

„Die Wien Holding trägt mit ihren Unternehmen in vielen Bereichen dazu bei, dass Wien zu den lebenswertesten Städten der Welt zählt. Der Twin City Liner steht seit 20 Jahren als innovatives, erfolgreiches und grenzüberschreitendes Projekt beispielhaft für diesen Anspruch. Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind seit 2006 mit dem Schnellkatamaran gereist – ein eindrucksvoller Beleg für eine Erfolgsgeschichte, die Menschen und Regionen nachhaltig verbindet“, so Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding.

Vom Schiffbauspezialisten Båtservice Mandal aus Norwegen gebaut

Nach zwei Wochen Linienbetrieb fand am 14. Juni 2006 die offizielle Schiffstaufe und Jungfernfahrt des ersten Twin City Liners statt. Dieser wurde damals vom Schiffbauspezialisten Båtservice Mandal aus Norwegen gebaut und bot 102 Passagieren Platz. Der Schnellkatamaran war von Beginn an ein großer Erfolg.

2017: Größeres Schiff in der Werft Wight Shipyard auf der Isle of Wight in England gebaut

Größer, schneller, moderner: 2017 fiel der Startschuss für die nächste Generation des Twin City Liners. Auf der englischen Isle of Wight baute die Werft Wight Shipyard in über 60.000 Arbeitsstunden einen neuen High-Tech-Katamaran mit Platz für 250 Gäste. Nach der Fertigstellung folgte im März 2019 die offizielle Schiffstaufe in Wien durch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Heute ist der „neue“ Twin City Liner das absolute Highlight auf der Donau und pendelt bis zu drei Mal täglich auf der Erfolgsroute Wien–Bratislava.