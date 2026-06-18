Am Freitag erwarten uns bis zu 35 Grad in Wien

Hitze pur von früh bis spät: Der Tag bringt strahlenden Sonnenschein und kaum Wind. Bereits die Frühtemperaturen liegen oft um die 20 Grad. Im Laufe des Tages heizt es sich dann auf Spitzenwerte zwischen 33 und 35 Grad auf.

Am Wiener Donaukanal kühlt man sich am Freitag sicherlich gerne mit dem ein oder anderen Kaltgetränk ab.

Am Wiener Donaukanal kühlt man sich am Freitag sicherlich gerne mit dem ein oder anderen Kaltgetränk ab.

Die Hitzewelle nimmt am Freitag weiter Fahrt auf: Bei fast wolkenlosem Himmel scheint die Sonne den ganzen Tag über. Bereits am Vormittag knackt das Thermometer die 30-Grad-Marke.

Am Nachmittag sind Spitzenwerte von bis zu 35 Grad möglich

Am Nachmittag schellen die Temperaturen weiter in die Höhe: Es gehen sich 31 bis 35 Grad aus. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.