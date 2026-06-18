/ ©5 Minuten
Am Freitag erwarten uns bis zu 35 Grad in Wien
Hitze pur von früh bis spät: Der Tag bringt strahlenden Sonnenschein und kaum Wind. Bereits die Frühtemperaturen liegen oft um die 20 Grad. Im Laufe des Tages heizt es sich dann auf Spitzenwerte zwischen 33 und 35 Grad auf.
Die Hitzewelle nimmt am Freitag weiter Fahrt auf: Bei fast wolkenlosem Himmel scheint die Sonne den ganzen Tag über. Bereits am Vormittag knackt das Thermometer die 30-Grad-Marke.
Am Nachmittag sind Spitzenwerte von bis zu 35 Grad möglich
Am Nachmittag schellen die Temperaturen weiter in die Höhe: Es gehen sich 31 bis 35 Grad aus. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.
Magst du heißes Sommerwetter?
Ja, je heißer, desto besser!
Ich mag es warm, aber nicht zu heiß.
Nein, ich mag kühlere Temperaturen lieber.
Ist mir egal, ich bin fast nur drinnen.
Abgestimmt: Mal
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes