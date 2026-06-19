Trauer um Fußball-Legende: Hans Buzek mit 88 Jahren verstorben

Der österreichische Fußball trauert: Johann „Hans“ Buzek ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Der einstige Spitzenstürmer und gelernte Goldschmiedemeister galt über Jahrzehnte als einer der treffsichersten Goalgetter des Landes. Buzek absolvierte insgesamt 42 Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft und erzielte dabei neun Tore. Zu den absoluten Höhepunkten seiner Karriere zählte die Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden, wo er in allen drei Gruppenspielen für Österreich auf dem Platz stand.

Rekordmann in Wien

Bereits bei seinem Teamdebüt am 30. Oktober 1955 beim 2:1-Sieg gegen Jugoslawien schrieb er Geschichte: Mit nur 17 Jahren und 161 Tagen galt er über Jahrzehnte als jüngster ÖFB-Teamspieler der Moderne, ehe dieser Wert später von David Alaba eingestellt wurde. Auf Vereinsebene feierte Buzek vor allem mit dem First Vienna FC und dem FK Austria Wien große Erfolge. Im Laufe seiner Karriere war der gebürtige Wiener für fast alle großen Traditionsvereine der Bundeshauptstadt aktiv – neben der Vienna und der Austria stürmte er auch für den Wiener Sport-Club und den SK Rapid. Nach seiner aktiven Laufbahn war Buzek unter anderem als Trainer beim Badener AC sowie als Sportdirektor bei der Vienna tätig. Im Jahr 2005 war die ÖFB-Legende beim Startschuss zur Sanierung des Stadions Hohe Warte dabei.