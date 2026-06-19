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Bild auf 5mi.at zeigt: IG-Immobilien Geschäftsführer Hermann Klein, Bezirksvorsteher Adolf Tiller, Vbgm. Grete Laska und Vienna-Fußball-Legende Hans Buzek
Historischer Moment auf der Hohen Warte: Vienna-Legende Hans Buzek (rechts) 2005 beim Sanierungsstart mit Grete Laska, Adolf Tiller und Hermann Klein.
Wien
19/06/2026
ÖFB

Trauer um Fußball-Legende: Hans Buzek mit 88 Jahren verstorben

Trauer um Hans Buzek: Die österreichische Fußballlegende ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Der einstige Rekord-Teamspieler feierte vor allem mit der Vienna und der Wiener Austria riesige Erfolge.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(218 Wörter)
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Der österreichische Fußball trauert: Johann „Hans“ Buzek ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Der einstige Spitzenstürmer und gelernte Goldschmiedemeister galt über Jahrzehnte als einer der treffsichersten Goalgetter des Landes. Buzek absolvierte insgesamt 42 Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft und erzielte dabei neun Tore. Zu den absoluten Höhepunkten seiner Karriere zählte die Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden, wo er in allen drei Gruppenspielen für Österreich auf dem Platz stand.

Rekordmann in Wien

Bereits bei seinem Teamdebüt am 30. Oktober 1955 beim 2:1-Sieg gegen Jugoslawien schrieb er Geschichte: Mit nur 17 Jahren und 161 Tagen galt er über Jahrzehnte als jüngster ÖFB-Teamspieler der Moderne, ehe dieser Wert später von David Alaba eingestellt wurde. Auf Vereinsebene feierte Buzek vor allem mit dem First Vienna FC und dem FK Austria Wien große Erfolge. Im Laufe seiner Karriere war der gebürtige Wiener für fast alle großen Traditionsvereine der Bundeshauptstadt aktiv – neben der Vienna und der Austria stürmte er auch für den Wiener Sport-Club und den SK Rapid. Nach seiner aktiven Laufbahn war Buzek unter anderem als Trainer beim Badener AC sowie als Sportdirektor bei der Vienna tätig. Im Jahr 2005 war die ÖFB-Legende beim Startschuss zur Sanierung des Stadions Hohe Warte dabei.

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