Wien: Buslinie 51A wird ab Juli aufgeteilt

Die Wiener Linien strukturieren den Busverkehr zwischen Hietzing und Penzing neu. Ab 1. Juli 2026 wird die Linie 51A aufgeteilt und durch die neue Linie 51B ergänzt.

Ab dem 1. Juli 2026 treten im Westen Wiens umfassende Änderungen im Busverkehr in Kraft, um die Verbindung zwischen den Bezirken Hietzing und Penzing zu stärken. Die bisherige Buslinie 51A wird aufgeteilt: Während der 51A künftig von der U-Bahn-Station Hietzing bis zum Ottakringer Bad verkehrt, übernimmt die neu geschaffene Linie 51B die Strecke zwischen Hietzing und dem Hanusch-Krankenhaus.

Im 6-Minuten-Takt unterwegs

Öffi-Stadträtin Ulli Sima und Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, betonen die gewonnene Flexibilität und Attraktivität für die Fahrgäste. Auch die Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner begrüßt die Maßnahme, von der vor allem Schüler, Patienten sowie Spisalsbesucher profitieren. Auf dem gemeinsamen Streckenabschnitt sind die Busse tagsüber im 6-Minuten-Takt unterwegs. An Schultagen wird das Intervall in der Frühspitze auf 3 Minuten 45 Sekunden und am Nachmittag auf 5 Minuten verkürzt. Am Wochenende gilt tagsüber ein Rhythmus von siebeneinhalb Minuten.