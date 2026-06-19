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/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt eine Montage zu Volksbegehren Wien
Die Wiener Eintragungslokale haben am Montag bis 19 Uhr geöffnet.
Wien
19/06/2026
Bis Montag

Schnell sein: Fünf Volksbegehren biegen auf die Zielgerade ein

Wer bei den aktuellen Volksbegehren noch ein Wörtchen mitreden will, muss schnell sein! Ob Gratis-Verhütung, der Karfreitag als Feiertag oder der Personalmangel bei der Polizei – der Eintragungszeitraum neigt sich dem Ende zu.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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In Wien geht die Zeichnungsfrist für fünf aktuelle Volksbegehren in die finale Phase. Noch bis Montag, den 22. Juni 2026, haben Bürger die Möglichkeit, ihre Stimme für die Initiativen „Karfreitag-Feiertag für Alle“, „Polizei – kritischer Personalmangel“, „Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl“, „GRATIS Verhütung“ sowie „Transparenz im Parlament“ abzugeben. Am heutigen Freitag, dem 19. Juni, sind die Wiener Eintragungslokale noch bis 18 Uhr geöffnet. Am finalen Montag verlängern sich die Öffnungszeiten: Dann kann von 8 bis 19 Uhr vor Ort unterschrieben werden.

Das brauchst du mit:

Für die Stimmabgabe im Lokal ist die Mitnahme eines amtlichen Lichtbildausweises – wie etwa Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Studierendenausweis – erforderlich. Wer den Weg zum Amt sparen möchte, kann die Volksbegehren bis Montag, den 22. Juni um 20 Uhr, auch online mittels ID Austria über die Website des Innenministeriums unterstützen, so die Stadt Wien in einer aktuellen Aussendung.

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