Mann bot Obdachlosen Schlafplatz an – dann wurde er mit Messer bedroht

In Wien-Favoriten soll ein 34-Jähriger einen Wohnungsinhaber mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Polizei nahm den Mann fest.

In Wien-Favoriten soll ein 34-Jähriger einen Wohnungsinhaber mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Polizei nahm den Mann fest.

Ein 36-jähriger Mann hatte einem 34-jährigen Obdachlosen angeboten, in seiner Wohnung zu übernachten. Als der Wohnungsinhaber am Donnerstagabend, dem 18. Juni 2026, von der Arbeit zurückkam, traf er den Mann laut Polizei stark alkoholisiert an. Deshalb forderte er ihn auf, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin soll der 34-Jährige den Wohnungsinhaber beschimpft haben. Laut Landespolizeidirektion Wien soll er ihn außerdem mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der 36-Jährige brachte sich in Sicherheit und flüchtete aus der Wohnung. Danach verständigte er den Polizeinotruf.

WEGA unterstützte

Polizisten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße rückten zum Einsatzort aus. Bei der Festnahme wurden sie von der WEGA unterstützt. Der 34-Jährige wurde festgenommen. Bildmaterial gibt es laut Aussendung keines. Eine Einvernahme des Festgenommenen war bisher nicht möglich. Als Grund nennt die Polizei seine Alkoholisierung und sein aggressives Verhalten.