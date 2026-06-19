Reanimation nach Wohnungsbrand – 59-Jähriger schwer verletzt

Eine brennende Zigarette löste in einer Wohnung in der Heiligenstädter Straße ein Feuer aus. Der 59-jährige Mieter musste von den Einsatzkräften noch vor Ort reanimiert werden.

Ein Wohnungsbrand in der Heiligenstädter Straße im 19. Wiener Gemeindebezirk löste am Donnerstagabend, dem 18. Juni 2026, gegen 21.15 Uhr einen Einsatz der Rettungskräfte aus. Die Berufsfeuerwehr Wien verschaffte sich Zutritt zu der betroffenen Wohnung. In den dicht verrauchten Räumen stießen die Feuerwehrleute auf den bereits reglosen 59-jährigen Wohnungsinhaber. Der Mann wurde ins Freie gerettet, wo die Feuerwehrleute sofort mit lebensrettenden Reanimationsmaßnahmen begannen.

Nicht in Lebensgefahr

Kurz darauf übernahm die Berufsrettung Wien die notfallmedizinische Erstversorgung des Mannes. Der 59-Jährige wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus transportiert. Laut Angaben des behandelnden Arztes besteht derzeit keine akute Lebensgefahr mehr. Das Feuer selbst konnte von der Berufsfeuerwehr Wien rasch gelöscht werden. Ermittler des Landeskriminalamtes Wien übernahmen noch in der Nacht die Brandursachenermittlung und stellten fest, dass eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst hatte.