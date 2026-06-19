Großeinsatz: Floridsdorfer Brücke gesperrt – Feuer

Ein Feuerwehreinsatz sorgt am heutigen Freitag, dem 19. Juni 2026, für eine vollständige Sperre der Floridsdorfer Brücke (B226). Seit 10.55 Uhr ist die Brücke gesperrt, heißt es. Die Berufsfeuerwehr Wien ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie die ASFINAG mitteilt, ist die Verbindung zwischen Wien-Brigittenau (20. Bezirk) und Wien-Floridsdorf (21. Bezirk) in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Das Durchgangsverbot gilt aus Sicherheitsgründen nicht nur für den motorisierten Verkehr, sondern ausdrücklich auch für Fahrräder und Fußgänger. Die Sperre wird laut ersten Prognosen voraussichtlich bis mindestens 14.55 Uhr andauern, so weiter.

©ASFINAG Hier wurde eine Sperre eingerichtet.

Auch Straßenbahn betroffen

Auch im öffentlichen Nahverkehr der Wiener Linien sorgt der Vorfall für Einschränkungen: Die Straßenbahnlinie 31 musste den Betrieb einstellen. „Kein Betrieb zwischen Floridsdorf S U und Friedrich-Engels-Platz. Weichen Sie ersatzweise auf die Linie U6 aus“, so die Wiener Linien. Die voraussichtliche Dauer wird hier auf 13 Uhr geschätzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 12:19 Uhr aktualisiert