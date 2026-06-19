Erst Gras-Geruch, dann Flucht-Versuch – Handschellen klickten

Drogen-Krimi am helllichten Tag im 15. Bezirk: Kaum erblickten zwei Verdächtige die Bereitschaftseinheit der Polizei, rannten sie auch schon. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd am Gürtel flog das Duo auf.

Im Rahmen einer gezielten Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität ist es am Donnerstagnachmittag, dem 18. Juni 2026, am Mariahilfer Gürtel im 15. Wiener Gemeindebezirk zu turbulenten Szenen gekommen. Gegen 16.15 Uhr wurden Beamte der Bereitschaftseinheit auf zwei Männer aufmerksam. Sobald das Duo die Polizisten erblickte, ergriff es sofort die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Einsatzkräften jedoch, beide Männer anzuhalten und zu fixieren.

Festgenommen – über 4.000 Euro Schulden

Schon zu Beginn der Personenkontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten neben Cannabis auch Substitol-Tabletten sicher. Zudem stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer, einen 57-jährigen deutschen Staatsbürger, offene Strafakte in der Höhe von mehr als 4.000 Euro vorlagen. Als der Mann mit dieser Summe konfrontiert wurde, stieß er einen Polizisten zur Seite und versuchte erneut, sich der Amtshandlung durch Flucht zu entziehen. Die Beamten nahmen den Mann unter Anwendung von Körperkraft fest.