Duo bricht fünf Kellerabteile auf und flüchtet ins Nachbarhaus

Dreister Beutezug mitten in der Nacht: In Wien-Favoriten dachten sich eine 45-Jährige und ein 29-Jähriger, sie könnten unbemerkt eine ganze Kelleranlage plündern.

Ein nächtlicher Einbruch in eine Kelleranlage im Wiener Gemeindebezirk Favoriten endete am Donnerstag, dem 18. Juni 2026, nicht so wie erwartet. Gegen 3.15 Uhr schlug bei einem privaten Sicherheitsdienst der Alarm eines Mehrparteienhauses an. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma machte sich auf den Weg zum Einsatzort. Ein Notruf bei der Polizei ging ein.

Ins Nachbarhaus geflüchtet

Vor Ort angekommen, konnte der Sicherheitsmitarbeiter eine Frau und einen Mann beobachten, die gerade das betroffene Wohnhaus verließen. Das Duo flüchtete daraufhin in ein direkt gegenüberliegendes Mehrparteienhaus. Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen – einen 29-jährigen Mann (Staatsangehörigkeit ungeklärt) und eine 45-jährige syrische Staatsbürgerin – noch im Haus anhalten.

Fünf aufgebrochene Kellerabteile

Im betroffenen Wohnhaus entdeckten die Beamten insgesamt fünf aufgebrochene Kellerabteile. Bei den beiden Festgenommenen stellten die Polizisten einschlägiges Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut sicher, darunter zwei E-Scooter und eine Silbermünze. Die beiden Beschuldigten verweigerten bei der ersten Einvernahme jegliche Aussage und machten zu den Vorwürfen keine Angaben. Sie wurden festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien führt nun die weiteren Ermittlungen.