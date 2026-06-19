Kleinere Kindergartengruppen in Wien ab 2028

Weniger Kinder pro Gruppe und das Aufbrechen von „Sprachclustern“: Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) hat heute ein umfassendes Maßnahmenpaket für Wiens Kindergärten präsentiert.

Ab 2028 soll die Gruppengröße von bislang 25 Kindern schrittweise über einen Zeitraum von zehn Jahren gesenkt werden.

Ab 2028 soll die Gruppengröße von bislang 25 Kindern schrittweise über einen Zeitraum von zehn Jahren gesenkt werden.

Die Gruppengrößen in Wiener Kindergärten sollen ab 2028 sukzessive um bis zu drei Kinder schrumpfen. Das verkündete die Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) am Freitag, den 19. Juni.

Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen wegen Personalmangel stark belastet

Basis der Reform ist laut Emmerling eine Umfrage unter rund 2.500 Beschäftigten – darunter Pädagoginnen, Pädagogen und Assistenzkräfte – in städtischen sowie privaten Kindergärten. Die Befragten nannten vor allem den Personalmangel und die Gruppengrößen als Hauptbelastungen. Entsprechend deutlich fiel der Wunsch aus, die Anzahl der Kinder pro Gruppe zu verringern.

Dafür sollen es auch die nötigen finanziellen Mittel geben

Ab 2028 soll die Gruppengröße von bislang 25 Kindern schrittweise über einen Zeitraum von zehn Jahren gesenkt werden. Je nach Gruppenform – Familiengruppe oder reguläre Gruppe – reduziert sich die Anzahl um zwei oder drei Kinder. Um den nötigen Personalbedarf für diese Maßnahme zu decken, sollen laut Emmerling gezielte Personalmaßnahmen greifen. Auch die Mittel dafür soll es geben. Die Stadträtin verwies darauf, dass aufgrund des zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres, das 2027 kommt, derzeit Budgetverhandlungen mit dem Bund laufen.

Durchmischung von verschiedenen Sprachen geplant

Auch bei der Deutschförderung gibt es Neuerungen: Ziel ist eine stärkere Durchmischung der Alltagssprachen. Laut Emmerling gab es zuletzt Gruppen, in denen 18 von 25 Kindern dieselbe nicht-deutsche Sprache sprachen. Künftig soll der Anteil einer einzelnen Fremdsprache pro Gruppe auf maximal ein Fünftel (20 Prozent) begrenzt werden.

Auch für Eltern gibt es eine neue Vorschrift

Auch auf die Eltern kommt eine neue Pflicht zu, um deren Einbindung zu stärken – ein Wunsch, der in der Umfrage deutlich wurde. Das jährliche Entwicklungsgespräch mit den Pädagogen ist ab sofort obligatorisch. Hält der Kindergarten es für die Förderung des Kindes für nötig, kann sogar ein zweites Gespräch im Jahr verlangt werden.