Einfache Leberkäs-Semmel kostet hungrigem Reisenden unglaubliche 16 (!) Euro

"Und es war nicht mal Senf dabei", schrieb ein Nutzer auf der Plattform Reddit. Dieser war gerade am Weg zum Zug und in Eile, als er nach dem Bezahlen auf schockiert auf die Rechnung schaute.

Dieser Preis hat es in sich! Es dürfte sich dabei aber um einen Irrtum gehandelt haben.

Dieser Preis hat es in sich! Es dürfte sich dabei aber um einen Irrtum gehandelt haben.

Es war wohl die teuerste Semmel seines Lebens: Am Wiener Hauptbahnhof staunte ein Bäckerei-Kunde nicht schlecht, als er noch schnell eine Leberkäs-Semmel und ein Getränk kaufte, bevor er am Bahnsteig eilte, um noch rechtzeitig den Zug zu erwischen. Auf der Rechnung offenbarte sich ein unglaublicher Betrag von insgesamt 19,11 Euro.

©Reddit/taffypint Den Schockmoment teilte der Nutzer direkt auf Reddit.

Dem Kassierer dürfte ein Fehler passiert sein

Während die Limo mit 2,55 Euro (plus 25 Cent) und die Bio-Semmel mit 50 Cent noch im Rahmen lagen, folgte beim Pikant-Leberkäse die böse Überraschung: Satte 15,81 Euro stellte die Bäckerei am Wiener Hauptbahnhof dafür in Rechnung. Der Kassierer dürfte sich hier vertippt haben: Der Leberkäse-Kilopreis von 20,80 Euro wurde hier mit dem Faktor 0,76 multipliziert. Der Kassierer muss also einen Nuller zu wenig eingetippt haben, und so wurden statt 76 Gramm stolze 760 Gramm Leberkäse verrechnet. Diese These wird von einem anderen Nutzer gestützt, der selbst Leberkäse verkauft.

Eigentlich hätte die Semmel bloß 2 Euro gekostet

Die Semmel hätte eigentlich nur zwei Euro gekostet. Der Fehler sei aber niemandem sofort aufgefallen. Der Kundenservice der Kette dürfte übrigens rasch reagiert haben und einen Gutschein ausgestellt haben: Viele Nutzer loben diese Geste auf der Plattform.