Extrem heiß: Temperaturen steigen am Samstag noch weiter an

Der Samstag wird extrem heiß und schwül: Die Temperaturen klettern auf bis zu 37 Grad. Nach einem sonnigen Vormittag ziehen ab Mittag Quellwolken auf, die örtlich schwere Gewitter bringen können.

In Wien sind am Samstag Höchstwerte von 34 bis sogar 37 Grad möglich.

In Wien sind am Samstag Höchstwerte von 34 bis sogar 37 Grad möglich.

Die Thermometer steigen am Samstag im Tagesverlauf auf drückend schwüle 36 bis 37 Grad. Bis zum Mittag präsentiert sich das Wetter noch von seiner sonnigen Seite, bevor zunehmende Quellbewölkung das Risiko für vereinzelte, aber kräftige Gewitter ansteigen lässt. Der Wind dreht auf Süd bis West und weht mäßig, kann jedoch in Gewitternähe stürmisch auffrischen.

Niederösterreich: Wärmegewitter im Berg-und auch Flachland möglich

In der zweiten Tageshälfte entwickeln sich im Berg- und Hügelland, vereinzelt aber auch im Flachland, einige Wärmegewitter. Diese können lokal recht heftig ausfallen und Starkregen sowie stürmische Böen mit sich bringen. Außerhalb der Gewitterzonen weht der Wind meist schwach bis mäßig.