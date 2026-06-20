90-Jährige reingelegt: Bank-Mitarbeiterin stoppt fiesen Betrug

Eine Bankmitarbeiterin hat einer 90-Jährigen viel Kummer erspart. Durch ihr umsichtiges Handeln konnte ein Trickbetrüger festgenommen werden.

Ein Mitarbeiter einer Bankfiliale im Bezirk Währing verständigte am Freitag den Polizeinotruf, nachdem eine 90-jährige Frau einen Geldbetrag in Höhe von 9.750 Euro abheben wollte, die Verwendung des Geldes jedoch nicht schlüssig erklären konnte. Der Bankmitarbeiter vermutete, dass die Frau Opfer eines Trickbetrugs geworden war.

Die 90-Jährige wurde angerufen

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 90-Jährige zuvor einen Anruf erhalten hatte. Dabei wurde sie aufgefordert, verschiedene Bankfilialen aufzusuchen, jeweils einen Betrag in Höhe von 9.750 Euro zu beheben und diesen in einem Kuvert an einen vor der Bank wartenden Mann zu übergeben. Eine Bankfiliale im Bezirk Döbling hatte die Frau bereits aufgesucht und dort das Geld übergeben.

Ein Verdächtiger wurde aufgefunden

Durch das umsichtige und professionelle Einschreiten von Polizisten der Polizeiinspektion Krottenbachstraße gelang es, einen verdächtigen Mann in der Nähe der Bank anzuhalten. Der Mann hatte versucht, sich schnellen Schrittes vom Bereich der Bank zu entfernen und konnte keine schlüssigen Angaben zum Verweilen vor Ort machen.

Festnahme

Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger serbischer Staatsangehöriger, wurde auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft festgenommen. Das Bargeld konnte bei ihm sichergestellt und der 90-Jährigen zurückgegeben werden. Der Tatverdächtige verweigerte die Aussage. Er befindet sich in Haft.