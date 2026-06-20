Mann mit Kind am Arm attackiert: Streit eskaliert in Wien

In Wien-Brigittenau ist am Freitagnachmittag ein Streit zwischen zwei ehemaligen Nachbarn eskaliert. Beide Männer wurden verletzt, auch ein zweieinhalbjähriges Mädchen stürzte zu Boden.

In der Brigittenau kam es am Freitag, 19. Juni 2026, gegen 16.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Laut Aussendung standen sich zwei ehemalige Nachbarn gegenüber. Ein 41-jähriger syrischer Staatsangehöriger soll einen 34-jährigen Mann, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, vor einem Gastgarten abgepasst haben. Der 34-Jährige hielt zu diesem Zeitpunkt seine zweieinhalbjährige Tochter am Arm.

Kind in Sicherheit

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 41-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Der 34-Jährige stürzte daraufhin gemeinsam mit dem Kind zu Boden. Eine Zeugin brachte das Mädchen in das Lokal in Sicherheit. Der Angegriffene lief danach dem flüchtenden Mann nach.

Streit ging weiter

Die Situation war damit nicht vorbei. Im Bereich der Leithastraße kam es laut Polizei zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Dabei sollen Messer verwendet worden sein. Der 41-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige ging zwischenzeitlich zu jenem Lokal zurück, vor dem die Auseinandersetzung begonnen hatte. Auch er wurde notfallmedizinisch versorgt. Gegenüber den Polizisten gab er laut Aussendung an, sein ehemaliger Nachbar habe ihm Vorwürfe aus der Vergangenheit gemacht und ihn anschließend attackiert. Außerdem habe derselbe Mann einige Stunden zuvor seine Ehefrau beim Joggen abgepasst und sie mit einem Küchenmesser bedroht. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, führt die weiteren Ermittlungen.