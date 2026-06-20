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/ ©Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com/ Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann mit geballten Fäusten und im Hintergrund ein Polizei-Auto.
Am Bahnhof Floridsdorf hat sich Freitagabend ein mutmaßlicher Raub ereignet.
Wien / 21. Bezirk
20/06/2026
Mutmaßlicher Raub

Mit Schlägen gedroht: Jugendliche nehmen Alterskollegen 530 Euro ab

Freitagabend, am 19. Juni 2026 gegen 21.15 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof Floridsdorf im 21. Wiener Bezirk gerufen. Dort soll ein 16-Jähriger mit einem Komplizen Jugendlichen Geld geraubt haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Der 16-jährige Syrer soll gemeinsam mit dem bisher unbekannten Komplizen am Bahnhof Floridsdorf eine Gruppe Jugendlicher mit Schlägen bedroht haben. Einen der Jugendlichen soll er außerdem am Hals gepackt haben. Schließlich flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit Geld in Höhe von insgesamt 530 Euro, berichtet die Polizei.

Polizei sucht nun nach zweitem Tatverdächtigen

Wenig später erkannte eines der Opfer den mutmaßlichen Räuber wieder und rief die Polizei. diese konnte den 16-Jährigen festnehmen. Der Tatverdächtige zeigte sich in einer ersten Einvernehmung geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen – unter anderem jene zur Ausforschung des zweiten Tatverdächtigen – werden nun vom Landeskriminalamt geführt.

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