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/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Polizisten auf dem Weg zu einem Gebäude.
Der Mann wurde festgenommen, die Polizistin musste ins Krankenhaus.
Wien / 9. Bezirk
20/06/2026
Einsatz

36-Jähriger tritt Polizistin gegen das Bein – kann sich nicht mehr erinnern

Freitagabend, am 19. Juni 2026 gegen 19.15 Uhr, wurde eine Polizistin bei einem Einsatz verletzt. Ein 36-jähriger Mann hat bei der Festnahme ausgetreten und dabei das Bein der Beamtin erwischt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Der 36-Jährige soll in Wien-Alsergrund davor mehrere Passanten angepöbelt haben, die schließlich die Polizei riefen. Als diese eintrafen, schlug der Mann mit der Hand gegen eine Straßenbahngarnitur und verhielt sich gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv. Er gestikulierte wild, schlug um sich und kam bedrohlich auf die Polizisten zu. Dabei fletschte er sogar die Zähne, berichten die Beamten weiter. Der 36-jährige Türke wurde festgenommen.

36-Jähriger hat „erhebliche Mengen Alkohol“ konsumiert

Bei der Festnahme trat der Mann einer Polizistin gegen das Bein, wodurch diese verletzt wurde. Sie musste ins Krankenhaus und konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. In der Vernehmung gab der 36-Jährige schließlich an, dass er „erhebliche Mengen Alkohol“ konsumiert habe und sich an den Vorfall nicht mehr erinnern könne. Er befindet sich derzeit noch in Haft.

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