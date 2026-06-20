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Bild auf 5min.at zeigt einen Raser und ein 30 km/h Schild.
Statt 30 war ein Autofahrer 101 km/h schnell, ein zweiter Fahrer brachte 79 km/h zusammen.
Wien / 2. Bezirk
20/06/2026
Polizei berichtet

Mit 101 km/h durch Baustelle gerast: Polizei blitzt Autofahrer im 30er

In Wien-Leopoldstadt hat die Polizei in der Nacht auf Samstag, 20. Juni 2026, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden gleich zwei Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geblitzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Im Bereich einer Baustelle auf der Brigittenauer Lände hat die Wiener Polizei die Schwerpunktaktion durchgeführt. Dort gilt eigentlich eine 30er-Beschränkung, dennoch sind gegen 4 Uhr zwei Autos quasi hintereinander deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Ein Autofahrer wurde mit 79, der Zweite mit 101 km/h gemessen, berichten die Beamten nun. Beiden Lenkern droht nun der Entzug des Führerscheins, dem zweiten Autofahrer auch die vorläufige Beschlagnahme seines Fahrzeugs.

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