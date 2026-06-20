Mit 101 km/h durch Baustelle gerast: Polizei blitzt Autofahrer im 30er

In Wien-Leopoldstadt hat die Polizei in der Nacht auf Samstag, 20. Juni 2026, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden gleich zwei Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geblitzt.

Im Bereich einer Baustelle auf der Brigittenauer Lände hat die Wiener Polizei die Schwerpunktaktion durchgeführt. Dort gilt eigentlich eine 30er-Beschränkung, dennoch sind gegen 4 Uhr zwei Autos quasi hintereinander deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Ein Autofahrer wurde mit 79, der Zweite mit 101 km/h gemessen, berichten die Beamten nun. Beiden Lenkern droht nun der Entzug des Führerscheins, dem zweiten Autofahrer auch die vorläufige Beschlagnahme seines Fahrzeugs.