„Wissenschaftliche Karriere wie aus dem Bilderbuch“: Bekannter Chemiker verstorben

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) trauert aktuell um Peter Schuster, der von 2006 bis 2009 Präsident der Akademie war. Er verstarb nun im Alter von 85 Jahren.

Zeit seines Lebens hatte sich der Chemiker Peter Schuster nicht nur in seinem eigenen wissenschaftlichen Fachbereich, sondern als Wissenschaftsmanager allgemein höchste Anerkennung erworben, heißt es nun seitens der ÖAW in einer Aussendung. Der aktuelle Präsident der ÖAW, Heinz Faßmann, weiß: „Die ÖAW verliert mit Peter Schuster ihren Altpräsidenten, der vieles in der Akademie neu auf den Weg brachte. In seine Zeit fiel etwa die Gründung der Jungen Kurie, heute Junge Akademie, die Nachwuchsforschenden stärkeres Gewicht in der Gelehrtengesellschaft verliehen hat.“

Chemie- und Physik-Studium in Rekordzeit absolviert

Schuster wurde 1941 in Wien geboren und absolvierte eine „wissenschaftliche Karriere wie aus dem Bilderbuch“, heißt es seitens der Akademie weiter. So hat er etwa das Chemie- und Physikstudium an der Universität Wien in Rekordzeit absolviert, um „sub auspiciis praesidentis“ zu promovieren.

Peter Schuster forschte auch bei Chemie-Nobelpreisträger

Bereits als Student hatte er sich für den Brückenschlag zwischen wissenschaftlichen Disziplinen begeistert und sich dementsprechend in seiner Doktorarbeit auch damit beschäftigt. Ende der 1960er-Jahre hat er beim Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen am Max-Planck-Institut in Göttingen (Deutschland) geforscht. Ab 1973 hat er dann das Institut für Theoretische Chemie der Universität Wien geleitet – bis zunächst 1992. „In diesem Jahr wurde er Gründungsdirektor des Instituts für Molekularbiologie in Jena, um 1996 wieder an die Universität Wien zurückzukehren“, so die ÖAW.

Peter Schuster: Zahlreiche Bücher und Publikationen

Das Bekenntnis zur Multidisziplinarität zeichnete Schuster übrigens auf allen seinen wissenschaftlichen Stationen aus. Festgehalten hat er seine Forschungen dabei in einem Dutzend Büchern und über 300 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Er wurde außerdem zahlreich national wie international ausgezeichnet.