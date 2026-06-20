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Foto auf 5min.at zeigt den Prater in Wien
Der Tag startet in Wien sonnig, schon bald ziehen allerdings Quellwolken auf.
Wien
20/06/2026
GeoSphere berichtet

Wien-Wetter: Sonntag startet sonnig, dann nähern sich Gewitter

Nachdem der Samstag bereits heiß und teils gewittrig war, erwartet uns das auch am Sonntag, berichtet die GeoSphere Austria nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Am Sonntag, 21. Juni 2026, wird es in Wien anfangs sehr sonnig sein. Doch schon ab Mittag werden sich erste, dichtere Quellwolken bilden, anschließend steigt auch die Gewitterneigung in der Bundeshauptstadt an. Der Wind weht abseits der Gewitter meist schwach bis mäßig aus Norden, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen noch um die 20 Grad, erreichen im Tagesverlauf dann sommerlich heiße 34 Grad. Auch am Samstag war es unter anderem in Wien richtig heiß, einige Stationen haben dabei die 35-Grad-Marke geknackt. Alles dazu auch hier: Bis zu 36 Grad: Hier war es in Österreich am Samstag am wärmsten.

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