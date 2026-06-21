Drei verletzte Polizisten: 21-Jähriger schlägt und tritt auf Beamte ein

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr am Wiener Westbahnhof. Der Supermarkt-Mitarbeiter, der den Ladendiebstahl mitbekommen hatte, informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen und einschreiten wollten, attackierte der 21-jährige Österreicher sie plötzlich mit Tritten und Schlägen, berichtet die Polizei. Der „äußerst aggressive Tatverdächtige“ wurde schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Ihm mussten dafür sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden. Dabei wurden nicht weniger als drei Polizisten verletzt, sie alle konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.