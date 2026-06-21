Drei verletzte Polizisten: 21-Jähriger schlägt und tritt auf Beamte ein
Ein 21-jähriger Österreicher wurde von einem Supermarkt-Mitarbeiter am Wiener Westbahnhof Samstagabend, am 20. Juni 2026, beim Diebstahl erwischt. Als die Polizei eintraf, attackierte er die Beamten.
Der Vorfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr am Wiener Westbahnhof. Der Supermarkt-Mitarbeiter, der den Ladendiebstahl mitbekommen hatte, informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen und einschreiten wollten, attackierte der 21-jährige Österreicher sie plötzlich mit Tritten und Schlägen, berichtet die Polizei. Der „äußerst aggressive Tatverdächtige“ wurde schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Ihm mussten dafür sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden. Dabei wurden nicht weniger als drei Polizisten verletzt, sie alle konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.