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/ ©LPD Stmk/Huber
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt mehrere Polizisten.
Drei Polizisten wurden bei dem Vorfall am Wiener Westbahnhof verletzt.
Wien / 15. Bezirk
21/06/2026
Samstagabend

Drei verletzte Polizisten: 21-Jähriger schlägt und tritt auf Beamte ein

Ein 21-jähriger Österreicher wurde von einem Supermarkt-Mitarbeiter am Wiener Westbahnhof Samstagabend, am 20. Juni 2026, beim Diebstahl erwischt. Als die Polizei eintraf, attackierte er die Beamten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr am Wiener Westbahnhof. Der Supermarkt-Mitarbeiter, der den Ladendiebstahl mitbekommen hatte, informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen und einschreiten wollten, attackierte der 21-jährige Österreicher sie plötzlich mit Tritten und Schlägen, berichtet die Polizei. Der „äußerst aggressive Tatverdächtige“ wurde schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Ihm mussten dafür sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden. Dabei wurden nicht weniger als drei Polizisten verletzt, sie alle konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

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