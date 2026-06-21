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/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Nordbahnstraße in Wien.
Der Vorfall ereignete sich in der Wiener Nordbahnstraße.
Wien / 2. Bezirk
21/06/2026
In Nordbahnstraße

Männer hantieren an Fahrrad, Wienerin ruft sofort die Polizei

In Wien-Leopoldstadt hat eine Frau Samstagnachmittag, am 20. Juni 2026 gegen 15 Uhr, die Polizei gerufen. Sie hatte davor beobachtet, wie zwei Männer mit einem Werkzeug an einem Fahrrad hantierten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
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Die Wienerin beobachtete die beiden Männer in der Nordbahnstraße. Dort hantierten sie an einem Fahrrad, das an einer Verkehrsstange angekettet war, wie die Polizei nun berichtet. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen schließlich auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei Slowaken im Alter von 31 und 45 Jahren. Das Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.

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