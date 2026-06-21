32-Jähriger zieht Hose vor Polizisten runter

Gegen Mitternacht in der Nacht auf Sonntag, 21. Juni 2026, kamen Beamte im Zuge ihrer Streife bei der U-Bahnstation Messe-Prater vorbei. Vor Ort lief erst ein Mann vor ihnen davon, der dann seine Hose runterziehen sollte.

Nach einer angeblichen Schlägerei wurden die Beamten auf den 32-jährigen Österreicher aufmerksam, der vor ihnen davonlief. Aber nicht lange, kurz darauf sollte er nämlich stehen bleiben und seine Hose runterziehen. Die Polizisten hielten den Mann daraufhin an, um seine Identität festzustellen. Im Zuge der Amtshandlung stieß der 32-Jährige die einschreitenden Beamten, woraufhin er festgenommen wurde. Dagegen wehrte er sich allerdings vehement, weshalb auch Körperkraft angewandt wurde. Ein Alkovortest ergab 0,54 Promille, zudem gab der Mann an, Kokain genommen zu haben. Er wurde wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.