Mindestsicherung weg: Wienerin steht plötzlich mit 300 Euro im Monat da

Der Volksanwalt Bernhard Achitz übt aktuell Kritik an der MA40 in Wien. Die Wartezeiten auf ein Ergebnis der Bearbeitungen seien teils zu lange. Anhand eines Falles zeigt er auf, was das für Betroffene bedeutet.

In der Sendung „Bürgeranwalt“ Samstagabend, am 20. Juni 2026, auf ORF1 ist es um Karin Maria L. gegangen, die nach zwei schweren Krankheiten seit zwei Jahren arbeitslos ist. Da sie nur 750 Euro Arbeitslosengeld im Monat bekommt, wird ihr der Rest als Wiener Mindestsicherung aufgestockt zur vollen Höhe der Mindestsicherung. Im Oktober 2025 hat sie dann einen geringfügigen Job als Küchenhilfe bekommen und das Einkommen – 300 Euro im Monat – der Wiener MA40, die für die Sozialhilfe zuständig ist. Eigentlich hatte sie erwartet, dass ihr ab dann eben einfach 300 Euro Mindestsicherung weniger bezahlt werden würde. Doch es kam anders: Die Behörde stoppte die Zahlung nämlich vollkommen.

Volksanwalt: „Vorgangsweise nicht rechtskonform“

Monatelang hat sie dann keinen Cent bekommen, auch ein Bescheid über die Zahlungseinstellung wurde nicht ausgestellt. Volksanwalt Bernhard Achitz dazu: „Die Vorgangsweise der MA40 ist nicht rechtskonform“, meint er in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“. Ein monatelanger Zahlungsstopp würde dem zweck des Mindestsicherungsgesetzes widersprechen. Dennoch sei das alleine in den Jahren 2024 und 2025 mehr als 100 Mal geschehen, so Achitz.

„Ohne die Kinder wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte…“

Für die betroffene Wienerin bedeutet der Zahlungsstopp jedenfalls ein existentielles Problem. Um Mindestsicherung zu bekommen, muss man davor nämlich erst einmal alle Ersparnisse aufgebracht haben. L. hatte also kein Geld mehr auf der Seite. „Menschen in einer solchen Notlage kann man doch nicht einfach ohne Geld dastehen lassen, sie müssen ja Lebensmittel, Strom und Miete bezahlen“, kritisiert Achitz. Die Frau habe ihren Sohn um Geld bitten müssen, um die Rechnungen bezahlen zu können. „Ohne die Kinder wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte“, weiß auch die Betroffene.

Bearbeitung der Anträge dauert oft „deutlich zu lang“

Dass die MA40 die Voraussetzungen für Sozialleistungen genau prüfen würde, sieht Achitz ein: „Aber wenn jemand von sich aus sofort meldet, dass sie oder er jetzt ein bisschen Geld verdient, dann könnte die Behörde das erst einmal glauben, die Mindestsicherung entsprechend kürzen und später anhand von Unterlagen nachprüfen, ob das alles seine Ordnung hat.“ Oft würde die Bearbeitung der Anträge „deutlich zu lang“ dauern. Maximal drei Monate wären vorgeschrieben, „aber eigentlich sollte es in den meisten Fällen viel schneller gehen – die Betroffenen brauchen ja das Geld zum Überleben“, so Achitz weiter.

„Telefon ist schlechtestes Kommunikationsmittel mit Behörden“

Die Wienerin musste lange auf die Bearbeitung ihres Verlängerungsantrags warten. Den hat sie im Februar gestellt, telefonisch wurde ihr irgendwann gesagt, ihr Antrag wäre gar nicht eingegangen. Als sich die Volksanwaltschaft und der „Bürgeranwalt“ eingeschaltet haben, wurde der Antrag dann schließlich bewilligt. Karin Maria L. hofft, bald gar kein Geld mehr von der Stadt zu brauchen, hat sie doch ab Herbst in Aussicht, wieder voll arbeiten zu können. Volksanwalt Achitz nimmt die vielen Anrufe, die L. bei der MA40 getätigt hat, zum Anlass für einen Ratschlag: „Das Telefon ist das schlechteste Kommunikationsmittel mit Behörden.“ Man sollte lieber E-Mail nutzen. Bei dieser könne man im Zweifelsfall „besser dokumentieren, was ausgemacht oder zugesagt wurde“.