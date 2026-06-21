Geburt im McDonalds statt im Krankenhaus: Emily hatte es eilig, Eltern müssen improvisieren

Donnerstagabend, am 18. Juni 2026, ist in einem McDonalds in Wien ein Baby zur Welt gekommen. Es ist das erste Baby, das in einem der Fastfood-Lokale der weltweit bekannten Kette in Österreich das Licht der Welt erblickt hat.

Besonders eilig hatte es ein Baby Donnerstagabend. Eine schwangere Niederösterreicherin war gerade am Weg ins Krankenhaus, da musste man bei einem Fastfood-Lokal in Wien anhalten. Das Baby wollte nach nach monatelanger Wartezeit nämlich keine Minute länger warten – und das einen Monat vor dem eigentlichen Geburtstermin.

Familienvater fährt in die Nachtschicht, plötzlich geht alles ganz schnell

Wie die Tageszeitung „Heute“ berichtet, waren Monica, ihr Mann Vasile und ihr dreijähriger Sohn rund zwei Stunden davor noch beim Abendessen in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) zu Hause. Danach fuhr der Familienvater zur Nachtschicht, ohne zu wissen, was in den nächsten Stunden noch so alles passieren sollte. Denn plötzlich ging alles ganz schnell. Gegen 20.30 Uhr wurde er von seiner Frau, die Bauchschmerzen hatte, angerufen.

Emily und ihre Mama sind wohlauf

Daraufhin wurde alles organisiert, jemand passte auf den Sohn auf, jemand brachte Monica ins Krankenhaus. Jedenfalls hätte es so sein sollen, so weit schaffte man es allerdings nicht. Einen Monat vor dem eigentlichen Geburtstermin kam Emily also in einer McDonalds-Filiale in der Jedletzberger Straße in Wien zur Welt, wo man notdürftig angehalten hatte. Rettungssanitäter unterstützten vor Ort, der Vater kam direkt von der Nachtschicht ebenfalls ins Restaurant. Mittlerweile sind die Mama und das Neugeborene – beide sind wohlauf – im Krankenhaus. Dieses dürfen sie wohl am Montag wieder verlassen, heißt es laut Berichten abschließend.