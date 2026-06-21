Mehr Flüssigkeit im Gepäck: Änderung am Wiener Flughafen pünktlich zum Ferienstart

Bereits seit längerem ist klar, dass es künftig am Wiener Flughafen neue Scanner für Flüssigkeiten geben wird. Nun hat Flughafen-Vorstand Julian Jäger in der „Wien heute“-Reihe „Bei uns“ auch erklärt, wann es denn so weit sein wird: Pünktlich mit Ferienstart soll es die neuen Scanner geben, dann fällt das 100-Milliliter-Limit für Flüssigkeiten.

Fluggäste können sich sicher sein, dass…

Dafür rüstet man bereits seit Monaten um, in den kommenden zwei Wochen werden nun noch Abschlussarbeiten durchgeführt und die verbliebenen Stationen mit den neuen Scannern ausgerüstet. Am ersten Ferientag (Samstag, 4. Juli 2026) könne man sich dann jedenfalls sicher sein, dass man sowohl Laptop als auch iPad nicht mehr aus dem Gepäck rausholen muss und gleichzeitig bis zu zwei Liter Flüssigkeit mithaben darf, versichert der Flughafen-Vorstand. Bis dahin wird wohl noch die 100-Milliliter-Grenze gelten.

So funktionieren die neuen Geräte

Die neuen Geräte arbeiten mit moderner CT-Technologie, ähnlich wie in der Medizin. Sie erstellen dreidimensionale Bilder des Gepäcks und ermöglichen eine genauere Kontrolle. Der große Vorteil: Flüssigkeiten und auch elektronische Geräte wie Laptops müssen dadurch eben nicht mehr extra aus dem Handgepäck genommen werden. Das spart Zeit und sorgt für einen reibungsloseren Ablauf bei den Sicherheitskontrollen.