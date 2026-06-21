Zwei Einsätze im Wiener Gänsehäufel: Mann ertrunken

Beim Wiener Gänsehäufel ist es zu zwei Einsätzen am Sonntag, 21. Juni 2026, gekommen. Ein Mann wurde von Feuerwehrtauchern gefunden und reanimiert.

Das bekannteste Wiener Schwimm- und Strandbad war am Sonntag, 21. Juni 2026, gleich zwei Mal Ort von Einsätzen. Bei rund 35 Grad hat es viele Menschen ins Gänsehäufel an der Alten Donau gezogen. Bereits am Vormittag ist es dabei zum Einsatz gekommen, ein Hubschrauber kreiste über den Badegästen, weil eine Person vermisst wurde. Diese konnte wenig später aber wieder gefunden werden und war wohlauf.

Beim Gänsehäufel: Mann mittleren Alters aus Wasser gerettet

Am späteren Nachmittag, gegen 16 Uhr, mussten die Einsatzkräfte aber noch einmal zum Gänsehäufel, auch Taucher waren schließlich vor Ort. Ein Mann musste aus dem Wasser gerettet werden, er wurde reanimiert. Derzeit ist sowohl unklar, ob er den Vorfall überlebt hat als auch wie alt genau er ist. Die Rede ist lediglich von einem „Mann mittleren Alters“. #Update: Wie der ORF nun berichtet, ist der Mann schließlich verstorben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 18:07 Uhr aktualisiert