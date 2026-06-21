Montag: Erst Sonne, dann könnten Gewitter nach Wien ziehen

Die Temperaturen steigen in Wien auch am Montag wieder weit hinauf und erreichen bis zu 34 Grad. Am Nachmittag könnte dann auch das ein oder andere Gewitter mit dabei sein.

In Wien wird am Montag, 22. Juni 2026, die Sonne bis zum frühen Nachmittag meist ungestört scheinen. Später bilden sich dann aber auch Quellwolken und Gewitter, die vom Umland aufziehen und die Stadt erreichen könnten. „Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord, bei Schauern und Gewittern kann er auch teils kräftig auffrischen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei um die 22 Grad, steigen im Tagesverlauf aber auf bis zu 34 Grad an.