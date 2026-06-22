Bessere Patientenlenkung: Gesundheits-Hotlines in Wien optimiert

Automatische Weiterleitung für schnellere Hilfe: Anrufe bei der Nummer 141 werden abends, nachts und am Wochenende direkt zur Gesundheitsberatung 1450 umgestellt. Qualifizierte Pflegefachkräfte übernehmen am Telefon dann die Triage. Die Gesprächspartner werden so gezielt an den für sie optimalen Versorgungsort gelenkt. Rund 180.000 Anrufe pro Jahr wird die 1450 Wien dadurch zusätzlich servicieren. „Das erleichtert nicht nur den Menschen den Zugang zur richtigen Versorgung, sondern sorgt auch für mehr Effizienz im System“, fasst es Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zusammen.

Bessere Patientenlenkung

Das die neue Maßnahme greift, beweisen erste Daten: Von den mehr als 16.000 Anrufen, welche seit Anfang Mai über die Nummer 141 bei der Gesundheitshotline 1450 eingingen, erledigten sich rund 42 Prozent bereits durch einfache Auskünfte, etwa zu Öffnungszeiten oder Medikamentenverfügbarkeiten in Apotheken. Susanne Winkler, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (FSW), welcher sich für die Gesundheitsnummer 1450 verantwortlich zeichnet, erklärt: „Durch die strukturierte Ersteinschätzung kann direkt abgeklärt werden, wie dringend ein Anliegen ist und welche Versorgung tatsächlich benötigt wird. Das entlastet auch andere Versorgungsorte wie etwa Spitäler.“ Etwa 75 Prozent der Anrufer würden den Empfehlungen folgen.

Mehr Effizienz

All jenen, welche die 141 zu den Betriebszeiten wählen, steht jetzt übrigens auch das Service-Angebot der 1450 Wien zur Verfügung. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, betont: „Der Ärztefunkdienst sichert in Wien außerhalb der Ordinationszeiten die hausärztliche Betreuung und ist eine besonders kostengünstige und effiziente Versorgungsform. Durch die Kooperation mit 1450 wird das Angebot verstärkt. Wir gewährleisten dadurch eine rasche medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten und tragen noch stärker dazu bei, unnötige Rettungsfahrten und Spitalsbesuche zu vermeiden.“

Zentrale Anlaufstelle für Gesundheitsfragen

Um die 1450 in Wien – auch entsprechend des politischen Bekenntnisses im Programm der Wiener Stadtregierung – als zentrale Anlaufstelle für Gesundheitsfragen aller Art weiterzuentwickeln, wird die Gesundheitsberatung laufend mit neuen Services ausgebaut. Zum breiten Angebot gehören unter anderem Terminbuchungen in PVE oder Spitalsambulanzen, das Impfservice der Stadt Wien, die Geburtsinfo Wien, oncare.wien für eine rasche Versorgung mit Erstterminen bei Krebs(verdachts-)diagnosen oder das SMS-Service. In Wien gibt es darüber hinaus seit März 2024 die Möglichkeit, sich bei 1450 nach erfolgter Triage und bei entsprechendem Bedarf im Rahmen einer telemedizinischen Videoberatung ärztlichen Rat zu holen.