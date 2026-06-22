„Coole Zone“: Sozialmarkt bietet Wien-Meidling Zuflucht vor Hitze

Der Samariterbund bietet im Sozialmarkt Böckhgasse (SOMA) in Wien-Meidling seit Juni einen klimatisierten Bereich an. Dieser ist offen für alle - unabhängig von Einkommen, Alter oder Herkunft.

Die Hitzewelle hat Wien fest im Griff. Höchstwerte von bis zu 33 Grad werden am Dienstag erwartet. Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbundes Wien, weiß: „Hitze trifft nicht alle Menschen gleichermaßen. Wer über geringe finanzielle Mittel verfügt, hat oft weniger Möglichkeiten, sich zuhause ausreichend vor hohen Temperaturen zu schützen. Die Coole Zone bietet deshalb einen niederschwelligen Rückzugsort, an dem jede und jeder willkommen ist.“

„Kostenlos und ohne Konsumzwang“

Die „Coole Zone“ im SOMA steht allen Menschen offen. Sie dient nicht nur als klimatisierter Rückzugsort, sondern auch als Raum für Begegnung und sozialen Austausch. Das Angebot ist Teil eines Projekts der Stadt Wien. „Die Nutzung der Coolen Zone ist kostenlos und ohne Konsumzwang möglich“, betont Georg Jelenko, Projektleiter der Sozialmärkte des Samariterbundes Wien. Der Erfolg zeigte sich bereits an den ersten Hitzetagen, an denen nun doppelt so viele Menschen den Sozialmarkt besuchen als zuvor.