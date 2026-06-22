Tödliche Unfälle: Männer in der Alten Donau ertrunken

Bereits am Sonntag ist ein Mann im Bereich des Wiener Gänsehäufels ertrunken. Nun kam es dort zu zwei weiteren tragischen Unfällen. Für einen 39-jährigen und einen 23-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Bereits am Sonntag hat es zwei Einsätze im Bereich des Wiener Gänsehäufels gegeben. 5 Minuten berichtete. Nun nahmen zwei weitere Unfälle ein tödliches Ende. Für einen 39-jährigen und einen 23-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien in einer Pressemitteilung mit.

Tödliche Badeunfall

Am Montagnachmittag hatte ein Frau die Einsatzkräfte alarmiert, weil ihr 39-jähriger Ehemann beim Schwimmen in Not geraten war. „Taucher der Berufsfeuerwehr Wien konnten den Mann aus rund drei Metern Tiefe bergen und der Berufsrettung übergeben. Trotz der umfangreichen notfallmedizinischen Versorgung verstarb der Mann“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Angehörigen wurden von der Akutbetreuung weiter betreut.

Mann fiel von Partyboot und ertrank

In den Abendstunden kam es dann zu einem weiteren tragischen Unfall. Dabei fiel ein 23-Jähriger von einem Partyboot ins Wasser und riss eine weitere Person mit sich. „Diese konnte sich selbstständig zurück an Bord retten“, erklären die Beamten. Der 23-Jährige versank wiederum im Wasser. „Rund eine Stunde später wurde er von Tauchern der Berufsfeuerwehr Wien geborgen und der Berufsrettung übergeben. Durch eine Notärztin konnte nur mehr der Tod festgestellt werden“, teilt die Polizei mit. Anwesende Freunde sowie Angehörige wurden durch die Akutbetreuung weiter betreut.