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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Mann bedroht sein Opfer mit einem Messer.
Eine abgtetrennte Fingerkuppe führte die Polizei zu dem Tatverdächtigen.
Wien / 11. Bezirk
22/06/2026
Messerattacke

Tankwart in Wien niedergestochen: Fingerkuppe führte zu Verdächtigem

Zu einem blutigen Zwischenfall kam es am Montag bei einer Tankstelle im Wiener Stadtteil Simmering. Ein 22-Jähriger steht in Verdacht, mit einem Messer vier Mal auf den Betreiber eingestochen zu haben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Der Tankstellenbetreibern geriet mit einer Gruppe von Pfandflaschen aneinander, die sich trotz eines Hausverbotes auf dem Areal aufhielten. Im Zuge dessen zog ein 22-jähriger Syrer ein Messer. Laut der Polizei soll er viermal auf den Betreiber eingestochen haben. Anschließend ergriff er die Flucht. „Das Opfer wurde durch den Rettungsdienst in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht“, heißt es vonseiten der Wiener Polizei. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief zunächst negativ. Jedoch konnte am Tatort eine abgetrennte Fingerkuppe sichergestellt werden.

Fingerkuppe führte zu Verdächtigem

Der junge Mann ließ sich aufgrund der Verletzung in einem Krankenhaus behandeln. „Dort gab er zunächst an, im 11. Bezirk ausgeraubt worden zu sein“, erklären die Ermittler des Landeskriminalamts, welche sich daraufhin ebenfalls in das Spital begaben. „Die Person konnte in weiterer Folge als Tatverdächtiger erkannt und festgenommen werden.“ Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, übernommen. „Die Vernehmungen des Tatverdächtigen und des Opfers werden im Laufe des heutigen Tages erfolgen“, so die Beamten abschließend.

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