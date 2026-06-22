Wiener Ermittler stoppen Millionen-Betrüger

Die teils miteinander verwandten Verdächtigen sollen große Summen behoben und „ins In- und Ausland überwiesen oder keinem nachvollziehbaren unternehmerischen Zweck zugeführt haben“, heißt es vonseiten der Wirtschaftskriminalitätsermittler des Landeskriminalamts Wien, welche ihnen nun auf die Schliche gekommen sind. Nach Insolvenzen wurden offenbar auch immer wieder neue Scheinfirmen gegründet, um Vermögenswerte, wie Fahrzeuge, dorthin zu übertragen. „Vier Transportmittel im Gesamtwert von rund 93.000 Euro konnten sichergestellt werden“, erläutern die Beamten. „In einem weiteren Insolvenzverfahren besteht der Verdacht, dass bis Mai 2026 zumindest 650.000 Euro durch Barbehebungen und Auslandsüberweisungen beiseitegeschafft wurden.“ Hinzu kommt der Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Betrugs.

Kunden Schäden vorgegaukelt

Offenbar täuschten die Tatverdächtigen ihren Kunden auch vor, dass Geräte defekt seien oder Gefahren durch mögliche Gasaustritte bestehen würden. In der Folge sollen notwendige Reparaturen oder der Austausch von Heizgeräten veranlasst worden sein. Die Bezahlung erfolgte im Voraus. „In mehreren Fällen sollen Arbeiten nicht, nicht fachgerecht oder mit alten Geräten durchgeführt sowie weitere angebliche Schäden verrechnet worden sein“, stellt die Polizei klar.

Betrugsopfer sollen sich melden

Nach derzeitigem Stand gibt es mehr als 30 geschädigte Gläubiger sowie mehrere mutmaßliche Betrugsopfer. Die derzeit bekannte Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Euro. „Weitere mögliche Geschädigte im Zusammenhang mit mutmaßlich betrügerischen Wartungsarbeiten von Thermen und Gasheizungen können sich mit dem Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 in Verbindung setzen“, betonen die Beamten.

Hauptverdächtiger inzwischen festgenommen

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung sowie Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen an. Doch: „Der Hauptverdächtige war an seiner Meldeadresse offenbar nur zum Schein gemeldet“, so die Polizei weiter. Präzise Ermittlungen führten schließlich auf die Spur eines 31-jährigen Österreichers. Letztendlich wurde er am vergangenen Freitag, dem 19. Juni 2026, festgenommen. Der Mann verweigerte bislang jegliche Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.