Energydrink löst Tumult in Wien-Donaustadt aus

Ein Energydrink löste am Montagnachmittag wilde Szenen im Bereich der Donaustadtstraße in Wien aus. Letztendlich ging die Polizei dazwischen. Ein 19-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen.

Ein 19-jähriger Österreicher steht in Verdacht am Montag einen Energydrink in einer Tankstelle in Wien-Donaustadt gestohlen zu haben. Angestellte beobachteten den jungen Mann, den sie offenbar von früheren Diebstählen wiedererkannten. In der Folge nahmen sie gemeinsam mit dem Tankstellenbetreiber die Verfolgung auf, hielten den mutmaßlichen Dieb im Bereich der Donaustadtstraße an. Dort eskalierte die Situation.

Schlägerei brach vom Zaun

Laut der Polizei soll der 19-Jährige auf den Tankwart eingeschlagen haben. „In weiterer Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und mehreren Personen“, so die Beamten. Eine Zeugin kam dem jungen Mann zu Hilfe, ließ ihn in ihr Fahrzeug einsteigen. „Ein weiterer Fahrzeuglenker, der den Vorfall offenbar ebenfalls beobachtet hatte, stellte sein Fahrzeug quer und hinderte die Zeugin an der Weiterfahrt“, erklären die Polizisten.

Streifebeamte gingen dazwischen

Schlussendlich umringen mehrere Personen das Fahrzeug. „Eine zufällig vorbeikommende Zivilstreife sowie weitere alarmierte Polizeikräfte konnten die Situation unter Kontrolle bringen“, betont die Exekutive. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in einen Arrestbereich gebracht. Er zeigte sich geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt.