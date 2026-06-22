Flaschen-Angriff in Wiener Park: Mann schwer verletzt

Zwei stark alkoholisierte Obdachlose sind am Montag in einem Park im Bereich der Glasergasse in Wien-Alsergrund aneinander geraten. Ein Mann wurde dabei mit einer zerbrochenen Flasche im Gesicht verletzt.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 33-jähriger Österreicher seinem Kontrahenten im Zuge eines Streits eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. „Mit der zerbrochenen Flasche soll er ihn anschließend im Gesicht verletzt haben.“ Der Mann wurde von der Berufsrettung Wien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Festnahme

Der Tatverdächtige wurde in weiterer Folge von Polizeikräften festgenommen. Er hat sich bereits geständig gezeigt und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen.