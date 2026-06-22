Sonne pur in Wien: Temperaturen steigen auf 33 Grad

In Wien steht ein hochsommerlicher Tag bevor. Die Temperaturen klettern am Dienstag auf bis zu 33 Grad. Die Gewittergefahr hält sich in Grenzen.

„Die Frühtemperaturen liegen zwischen 18 Grad am Stadtrand und etwa 23 Grad in der Innenstadt“, kündigen die Fachleute der Geosphere Austria an. Im Laufe des Tages gibt es dann erneut einen kräftigen Hitzeschub. Die Höchstwerte erreichen bis zu 33 Grad. Am Himmel bilden sich im Tagesverlauf lediglich einige Quellwolken. Die Gewitterneigung bleibt aus momentaner Sicht gering. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord