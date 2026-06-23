Wiener Krankenhaus setzt auf ungewöhnlichen neuen Mitarbeiter

Während Ärzte und Pflegekräfte Patienten versorgen, übernimmt im Hanusch-Krankenhaus in Wien-Penzing künftig ein Roboter einen Teil der Botengänge. Der autonome Lieferroboter „Rolli“ transportiert im Pilotbetrieb Blutproben zwischen der zentralen Notaufnahme und dem Labor. Dabei kommt er völlig ohne menschliche Unterstützung aus, wie die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in einer Presseaussendung informiert.

Rolli fährt sogar allein mit dem Lift

Der Roboter bewegt sich selbstständig durch die Krankenhausgänge, erkennt Hindernisse und weicht Personen aus. Sogar den Lift kann er eigenständig rufen und benutzen. Ist die Lieferung angekommen, meldet sich Rolli im Labor automatisch per Telefonanruf an. Getestet wird das System zunächst im Nachtbetrieb zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens. Doch wie kam es zu dem Pilotprojekt? „Erfahrungen aus anderen Krankenhäusern zeigen, dass autonome Transportroboter das Personal spürbar entlasten können und den Arbeitsalltag erleichtern“, schildert die ÖGK. Demnach können solche Systeme täglich mehrere Kilometer an Laufwegen einsparen und somit Pflegekräften mehr Zeit für die Patientenbetreuung freischaufeln. Nach Abschluss des Pilotprojekts soll entschieden werden, ob der Roboter künftig auch weitere Aufgaben im Krankenhaus übernehmen könnte.

Rolli hat Roboter-Kollegen

Rolli ist übrigens nicht der erste Roboter im Hanusch-Krankenhaus: „Elf weitere Roboter sind in den Gesundheitseinrichtungen der ÖGK bereits im Einsatz: der Operationsroboter „Da Vinci“, der besonders schonende chirurgische Eingriffe im Hanusch-Krankenhaus unterstützt, sowie zehn Servierroboter in den ÖGK-Kur- und -Rehaeinrichtungen Goldegg, Peterhof, Hanuschhof, Tisserand und Linzerheim“, erklärt die ÖGK.