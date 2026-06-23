Donauinselfest 2026: Wiener Linien stocken massiv auf

Drei Tage lang steht Wien Anfang Juli ganz im Zeichen des Donauinselfests. Damit es bei der An- und Abreise nicht zu langen Wartezeiten kommt, werden U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse verstärkt.

Wenn von 3. bis 5. Juli wieder Hunderttausende Menschen zum Donauinselfest strömen, sollen längere Wartezeiten möglichst ausbleiben. Die Wiener Linien verstärken deshalb ihr Angebot rund um Österreichs größtes Open-Air-Festival deutlich. „Insgesamt erreicht etwa alle 30 Sekunden ein Wiener-Linien-Fahrzeug die Donauinsel“, heißt es seitens des Verkehrsunternehmens.

U-Bahnen fahren häufiger

Besonders am Abend, wenn viele Besucher gleichzeitig nach Hause fahren, werden die Intervalle auf den U-Bahn-Linien U1 und U6 verkürzt. Die Züge verkehren dann im Drei-Minuten-Takt. Zusätzlich werden auf beiden Linien im Abendverkehr doppelt so viele Garnituren eingesetzt wie üblich. Doch nicht nur die U-Bahn wird verstärkt. Auch die Straßenbahnlinien 25, 26, 27 und 31 sowie die Buslinien 11A und 29A fahren häufiger. Die wichtigsten Zugänge zum Festivalgelände befinden sich bei den U-Bahn-Stationen Donauinsel (U1), Neue Donau (U6) und Handelskai (U6).

600 Mitarbeiter im Einsatz

Wer nicht mit Bus oder Bahn anreisen möchte, kann auf WienMobil-Räder zurückgreifen. Dafür werden zusätzliche Fahrradstationen bei der Floridsdorfer Brücke, am Handelskai und bei der Reichsbrücke eingerichtet. Insgesamt stehen während des Festivalwochenendes mehr als 600 Mitarbeiter der Wiener Linien im Schichtdienst bereit, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Besucherströme zu lenken.