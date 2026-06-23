Promis steigen für den guten Zweck in Riesenwuzzler

Mit einem ungewöhnlichen Menschen-Wuzzler haben zahlreiche Promis und Influencer in Wien auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Gleichzeitig wurden Spenden für Frauenhäuser gesammelt.

Fußball spielen wie die Figuren auf einem Tischfußballtisch? Genau das haben am Montag zahlreiche bekannte Persönlichkeiten in Wien gemacht. Beim „Kickerl Royale“ traten Promis und Influencer in einem Menschen-Riesenwuzzler im Westfield Donauzentrum gegeneinander an. Hinter der Gaudi stand allerdings eine ernste Botschaft: Die Veranstaltung sollte auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Dabei wurde auch für White Ribbon Österreich sowie die Wiener Frauenhäuser Spenden gesammelt.

Promis aus Musik, Sport und Social Media dabei

Mitgespielt haben unter anderem Kabarettist Omar Sarsam, Bierpartei-Gründer Marco Pogo, Musiker Roman Gregory, Sänger Leo Aberer, Ex-Fußballtrainer Peter Pacult sowie zahlreiche bekannte Influencer und Content Creator. Insgesamt traten sechs Teams gegeneinander an. Die Veranstaltung fand im Rahmen einer Kampagne von White Ribbon Österreich statt. Ziel war es, das Bewusstsein für Gewaltprävention zu stärken und deutlich zu machen, dass Fairplay nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag und in Beziehungen wichtig ist.