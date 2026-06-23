Nach Autobrand in Wien-Floridsdorf: 46-Jähriger festgenommen

Ein mutmaßlicher Brandstifter wurde am Montagabend in Wien-Floridsdorf festgenommen. Der 46-jährige Österreicher steht in Verdacht, eine Auto angezündet zu haben.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf und die Berufsfeuerwehr Wien wurden am Montag aufgrund eines brennenden Autos alarmiert. Das Feuer war rasch gelöscht. Vor Ort befanden sich außerdem zwei Zeuginnen, die einen Mann dabei beobachtet hatten, wie er an dem Fahrzeug hantierte.

Festnahme

„Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich angehalten werden“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Es handelte sich um einen 46-jährigen Österreicher, der sich laut den Beamten „umgehend geständig“ zeigte. Im Zuge einer Personsdurchsuchung wurden außerdem ein Brandbeschleuniger und Zündhölzer bei ihm vorgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.