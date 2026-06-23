Ladendieb schlägt Security mit der Faust

Ein 45-jähriger Ladendieb flüchtete am Montagvormittag aus einem Supermarkt. Als ihn der Detektiv und eine Sicherheitskraft stoppten, schlug der Mann mit der Faust zu.

Am Montagvormittag, 22. Juni 2026, am Wiener Hauptbahnhof: Gegen 10 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines dortigen Supermarktes in Favoriten, wie ein Mann seelenruhig Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. Der Verdächtige passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. „Als er den Tatverdächtigen zur Rede stellen wollte, ergriff dieser die Flucht“, so die Wiener Polizei. Die Flucht währte jedoch nicht lange. Nach einer kurzen Verfolgung durch den Bahnhof gelang es dem Detektiv, den 45-jährigen Mann bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten. Der Dieb dachte jedoch gar nicht daran, sich kampflos zu ergeben: Er wehrte sich gegen die Anhaltung und versetzte einem zur Hilfe eilenden Mitarbeiter der Sicherheitsfirma einen Faustschlag.

Verdächtiger ist bereits amtsbekannt

„Faustschlag. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten Namen den mutmaßlichen Ladendieb daraufhin vorläufig fest“, heißt es weiter. Bei der darauffolgenden Datenüberprüfung kam ans Licht: Der 45-Jährige ist bereits mehrfach wegen verschiedenen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Verdächtige wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.06.2026 um 13:22 Uhr aktualisiert