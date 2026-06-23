Auto landet am Dach, Lenkerin läuft davon

In Wien-Landstraße baute am Montag eine Spanierin einen Unfall und flüchtete. Die Polizei fahndete nach der Lenkerin und wurde fündig. Dann folgte die nächste Überraschung.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße wurden am 22. Juni kurz vor Mitternacht zur Erdberger Lände gerufen. Dort war ein Unfall gemeldet worden. Am Einsatzort angekommen fanden die Polizisten ein Auto, das auf dem Dach lag, vor. Vom Fahrer fehlte jede Spur, doch einige Zeugen waren vor Ort, die der Polizei den Unfallhergang schilderten.

Unfall gebaut und geflüchtet

So soll eine Frau die Erdberger Lände stadtauswärts gefahren sein, vermutlich wollte sie zur Autobahnauffahrt, als es passierte: „Bei einer Verkehrsinsel, welche als Gabelung der Straße dient, soll es zu einem Aufprall an der dortigen Bordsteinkante sowie an einem Straßenschild gekommen sein“, so die Polizei. Dadurch kippte das Fahrzeug und landete auf dem Dach. Eine der Zeuginnen half der Unfalllenkerin aus dem Auto. Danach soll diese davongelaufen sein.

Alkovortest ergab 1,6 Promille

Unverzüglich leiteten die Beamten eine Sofortfahndung nach der Flüchtigen ein und zwar mit Erfolg: In der Nähe des Unfallorts konnten sie eine 33-jährige Spanierin anhalten. Dann folgte die nächste Überraschung für die Beamten: Die Frau verfügte über keinen gültigen Führerschein, außerdem schien sie durch Alkohol beeinträchtigt zu sein. Der Verdacht bestätigte sich: „Ein durchgeführter Alkovortest ergab 1,6 Promille“, so die Polizei. Die Frau wurde mit der Rettung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. „Die 33-Jährige wurde mehrfach angezeigt“, erklärt die Polizei abschließend.