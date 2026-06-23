Großer Schlag gegen Drogenring: Festnahme nach monatelangen Ermittlungen

Nach monatelangen Ermittlungen ist Wiener Kriminalbeamten ein Schlag gegen eine mutmaßlich international agierende Drogengruppe gelungen. Ein 30-jähriger Bosnier sitzt inzwischen in Österreich in Haft.

Nach monatelangen Ermittlungen ist Wiener Kriminalbeamten ein bedeutender Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelungen. Ein 30-jähriger Bosnier wurde bereits Anfang Mai festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Wien am 23. Juni mitteilt. Er steht im Verdacht, im großen Stil mit Kokain, Cannabis und anderen Suchtmitteln gehandelt zu haben.

Drogengeschäfte über Grenzen hinweg

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien führten die Beamten zu einer mutmaßlich international agierenden Tätergruppe vom Westbalkan. Laut Polizei sollen deren Mitglieder verschlüsselte Krypto-Mobiltelefone genutzt haben, um Drogengeschäfte und Geldwäsche grenzüberschreitend zu organisieren.

42 Kilogramm Kokain und mehr

Dem 30-Jährigen konnten laut Ermittlern unter anderem der Verkauf von 1.450 Gramm Kokain, der Besitz von 42 Kilogramm Kokain sowie das Anbieten eines weiteren Kilogramms Kokain nachgewiesen werden. Darüber hinaus soll er zehn Kilogramm Speed angeboten, 15 Kilogramm Cannabiskraut besessen und mehr als drei Kilogramm Cannabis verkauft haben. Auch bei den Geldflüssen geht die Polizei von beträchtlichen Summen aus. So soll der Verdächtige knapp 97.000 Euro an bislang unbekannte Personen übergeben und von einem Abnehmer rund 430.000 Euro Bargeld übernommen haben.

Festnahme in Ungarn

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde eine internationale Festnahmeanordnung erlassen. Der 30-Jährige konnte schließlich in Ungarn aufgespürt und festgenommen werden. Anfang Mai wurde er nach Österreich überstellt und den Ermittlern des Landeskriminalamts Wien übergeben. Bei seiner Einvernahme verweigerte der Mann die Aussage. Er wurde anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert.

Ermittlungen führten zu bekanntem weiteren Täter

Die aktuellen Ermittlungen führten die Beamten auch zu einem bereits bekannten Fall. Schon 2024 war ein damals 37-jähriger Österreicher aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Barcelona festgenommen worden. Ihm wird der Verkauf von 55 Kilogramm Kokain im Wert von rund zwei Millionen Euro vorgeworfen. Wie sich nun herausstellte, soll auch dieser Mann Teil derselben Tätergruppe gewesen sein. Nach Angaben der Ermittler übernahm der nun festgenommene Bosnier bereits vor der Verhaftung des Österreichers Drogengelder aus dessen Geschäften. Die Ermittlungen gegen weitere mutmaßliche Mittäter laufen derzeit noch.