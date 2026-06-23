Todesfälle in Wiener Klinik: Ermittlungen gegen ehemaligen Mitarbeiter

In einer Wiener Klinik laufen Ermittlungen wegen möglicher Todesfälle im Zusammenhang mit einem früheren Mitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft derzeit die Vorwürfe, ein dringender Tatverdacht besteht aktuell jedoch nicht.

Nach mehreren überprüfungsbedürftigen Todesfällen in einer Wiener Klinik hat die Staatsanwaltschaft Wien ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Fokus steht ein ehemaliger Mitarbeiter der Notaufnahme. Die Vorwürfe reichen bis in den Bereich möglicher schwerer Straftaten, gelten derzeit jedoch als nicht ausreichend belegt für eine Festnahme.

Verdacht nach internen Hinweisen aus dem Krankenhaus

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Hinweise aus dem Klinikbetrieb selbst. Kolleginnen und Kollegen des Mannes hatten sich bereits im Jänner an die Spitalsleitung gewandt, weil ihnen eine auffällige Häufung von Todesfällen während bestimmter Dienste aufgefallen war. Das Krankenhaus reagierte mit einer internen Überprüfung und setzte eine eigene Task Force ein. Nach Abschluss dieser internen Untersuchung ergaben sich laut Klinik jedoch keine Hinweise auf strafbares Verhalten. Ein konkreter Verdacht habe sich nicht erhärtet, so Medienberichte zufolge.

Ermittlungen wegen Mordverdachts

Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte, dass ein Verfahren im Zusammenhang mit den Todesfällen geführt wird. Dabei geht es um den Verdacht möglicher vorsätzlicher Tötung von Patientinnen und Patienten. Der frühere Mitarbeiter, ein diplomierter Krankenpfleger, steht im Zentrum der Ermittlungen. Er wurde bereits vor einiger Zeit vom Dienst freigestellt und hat die Klinik im vergangenen Februar im Zuge einer einvernehmlichen Trennung verlassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liegt derzeit jedoch weder ein dringender Tatverdacht noch ein Haftgrund vor. Der Beschuldigte befindet sich daher auf freiem Fuß.

Medikamente im Nachtdienst im Fokus

Im Rahmen der Ermittlungen wird unter anderem geprüft, ob es in den Nachtdiensten zwischen November 2025 und Jänner 2026 zu Auffälligkeiten gekommen sein könnte. Im Raum steht der Verdacht, dass ein starkes Schmerzmittel, das im Klinikalltag grundsätzlich zur Behandlung schwerer Schmerzen eingesetzt wird, in zu hoher Dosierung verabreicht worden sein könnte. Eine Überdosierung kann im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Folgen haben. Ob es tatsächlich zu medizinischen Unregelmäßigkeiten kam, ist Gegenstand laufender Untersuchungen.

Gutachten sollen Klarheit bringen

Der Beschuldigte selbst weist die Vorwürfe zurück. Laut seinem Rechtsbeistand sei sein Mandant von den Anschuldigungen überrascht und massiv belastet. Zur Klärung des Falls wurden medizinische Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Sachverständiger soll die vorhandenen Unterlagen und Krankenakten auswerten und prüfen, ob Hinweise auf ungewöhnliche Todesumstände vorliegen. Die Ermittlungen gestalten sich allerdings schwierig, da ein Teil der verstorbenen Patientinnen und Patienten inzwischen bestattet oder eingeäschert wurde. Die Staatsanwaltschaft betont, dass der Fall weiterhin umfassend geprüft wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.