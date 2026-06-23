Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man wien.
So wird das Wetter in Wien am Mittwoch.
Wien
23/06/2026
Prognose

Wien schwitzt weiter: Hochsommerliche 34 Grad erwartet

Wien erwartet zur Wochenmitte viel Sonne und kaum Wolken. Die Temperaturen steigen erneut auf hochsommerliche 34 Grad, Abkühlung bringt nur ein schwacher Wind.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

„Zur Wochenmitte scheint über Wien die Sonne die meiste Zeit von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Tiefsttemperaturen liegen um 18 Grad am Stadtrand und 21 Grad in der Innenstadt. Es werden Tageshöchstwerte bis zu 34 Grad erwartet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: