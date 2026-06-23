Wien schwitzt weiter: Hochsommerliche 34 Grad erwartet

Wien erwartet zur Wochenmitte viel Sonne und kaum Wolken. Die Temperaturen steigen erneut auf hochsommerliche 34 Grad, Abkühlung bringt nur ein schwacher Wind.

„Zur Wochenmitte scheint über Wien die Sonne die meiste Zeit von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Tiefsttemperaturen liegen um 18 Grad am Stadtrand und 21 Grad in der Innenstadt. Es werden Tageshöchstwerte bis zu 34 Grad erwartet.