Drogenjäger auf vier Pfoten: Hunde stoppen Schmuggel am Flughafen

Die Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Suchtmittelkriminalität am Flughafen Wien.

Am Wiener Flughafen gibt es eine erfolgreiche Bilanz im Kampf gegen Drogenschmuggel zu melden.

Am Wiener Flughafen gibt es eine erfolgreiche Bilanz im Kampf gegen Drogenschmuggel zu melden.

Durch die enge und professionelle Zusammenarbeit zwischen Polizei, Flughafenbetreiber und den Zollbehörden können regelmäßig Schmuggelversuche aufgedeckt und erhebliche Mengen an illegalen Suchtmitteln sichergestellt werden.

Fellnasen helfen

Eine besondere Unterstützung erhalten die erfahrenen Ermittlerinnen und Ermittler dabei von ihren vierbeinigen Kollegen: Speziell ausgebildete Suchtmittelspürhunde tragen maßgeblich dazu bei, versteckte Drogen in Gepäckstücken, Frachtgut oder bei Kontrollen von Reisenden aufzuspüren. Ihr Einsatz stellt einen wichtigen Baustein im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel dar.

Die Erfolge der kriminalpolizeilichen Arbeit spiegeln sich in den umfangreichen Sicherstellungen und Festnahmen der vergangenen Jahre wider: Sicherstellungen und Festnahmen 2025 Im Jahr 2025 konnten folgende Suchtmittel sichergestellt werden: Kokain: 4,1 kg

Heroin: 7 kg

Cannabiskraut: 626,46 kg

Cannabisharz: 15,29 kg

Amphetamin: 100 g

Methamphetamin: 5,1 kg

Neue psychoaktive Substanzen (Ketamin): 50,3 kg Im Zuge der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden insgesamt 102 Personen festgenommen, davon 93 Personen in eine Justizanstalt eingeliefert. Sicherstellungen und Festnahmen 2026 Bislang konnten im Jahr 2026 folgende Mengen sichergestellt werden: Kokain: 2 kg

Heroin: 8,8 kg

Cannabiskraut: 399,83 kg

Cannabisharz: 9 kg

Kathpflanzen: 151 kg

Methamphetamin: 2,88 kg

Neue psychoaktive Substanzen (Ketamin): 2,34 kg

XTC: 175 Stück Darüber hinaus wurden 2026 46 Personen festgenommen, von denen 40 Personen in eine Justizanstalt eingeliefert wurden.

Konsequenter Einsatz gegen den internationalen Drogenhandel

„Die Zahlen verdeutlichen die hohe Bedeutung des Flughafens als Verkehrsknotenpunkt und gleichzeitig die Notwendigkeit konsequenter Kontrollen. Durch das engagierte Zusammenwirken aller beteiligten Behörden und Organisationen gelingt es, den internationalen Drogenhandel wirksam zu bekämpfen und einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung zu leisten. Das Stadtpolizeikommando Schwechat wird auch weiterhin gemeinsam mit seinen Partnern und den eingesetzten Suchtmittelspürhunden entschlossen gegen die grenzüberschreitende Suchtmittelkriminalität vorgehen,“ so Landespolizeidirektor Franz Popp.